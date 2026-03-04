الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز»: اقتصادات الخليج لديها القدرة على امتصاص الصدمات

«تريندز»: اقتصادات الخليج لديها القدرة على امتصاص الصدمات
5 مارس 2026 03:54

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة بحثية صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن المواجهات العسكرية الأميركية–الإسرائيلية مع إيران تحمل تداعيات اقتصادية آنية وعميقة، من شأنها التأثير في مسار التعافي الهش للاقتصاد العالمي، وإعادة حالة عدم اليقين إلى صدارة المشهدين الإقليمي والدولي، لا سيما في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار. 
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن متانة اقتصادات دول الخليج تمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات، مؤكدة أن احتواء التصعيد من شأنه تسريع تعافي التجارة وتدفقات الاستثمار، واستعادة الزخم للاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأوضحت الدراسة، التي أعدتها موزة المرزوقي، باحث رئيس في «تريندز»، أن أبرز التداعيات الآنية تتمثل في تصاعد حالة عدم اليقين، بما يرفع تكاليف الاستثمار والتشغيل، ويزيد الضغوط على الاقتصادات النامية المثقلة بالديون، إلى جانب اقتصادات متقدمة لا تزال شديدة الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة.  
وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، أشارت الدراسة إلى ضغوط صعودية واضحة على أسعار النفط، محذّرة من أن اتساع رقعة المواجهات أو تعطل الملاحة في مضيق هرمز.
كما نبهت الدراسة إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز أو تجنّب السفن المرور عبره.
وعلى صعيد الأسواق المالية، رصدت الدراسة تقلبات ملحوظة في أسواق الأسهم الإقليمية، وتذبذباً في أسواق الأصول المشفرة، بالتوازي مع عودة الإقبال على الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب والسندات، في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
 وتوقعت الدراسة تأثر قطاعي النقل الجوي والسياحة نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين.
وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد العالمي يقف أمام مسارين محتملين؛ الأول تصعيدي، قد يدفع النمو العالمي إلى ما دون 2% ويرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مع زيادة ملموسة في مخاطر الركود؛ والثاني أكثر تفاؤلاً، يقوم على الاحتواء السريع للأزمة عبر المسار التفاوضي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
دراسة
أميركا
إيران
الطاقة
التجارة
