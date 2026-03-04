الإمارات: اعتداءات إيران تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين

نيويورك (الاتحاد)



أكدت دولة الإمارات وقوفها صفاً واحداً في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، مؤكدةً التمسك بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وداعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات.

وقال السفير ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان نشره الحساب الرسمي للبعثة على منصة «إكس» أمس، إنه على مدى الأيام الأربعة الماضية، شنّت إيران اعتداءات عشوائية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت الإمارات ودولاً شقيقة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد أبو شهاب وقوف الإمارات صفاً واحداً في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها، مؤكداً تمسك الدولة بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الاعتداءات، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات.

واختتم السفير محمد أبو شهاب البيان بقوله: «تواصل البعثات الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تنسيق جهودها بشكل مكثف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع أعضاء مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة، لمعالجة الأزمة الراهنة بما يكفل صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».