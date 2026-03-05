الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني

5 مارس 2026 04:25

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة استهداف الجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني، حيث نجحت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تدميره قبل وصوله إلى الأراضي التركية، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمرٌ مُدانٌ بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكّل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة، ويزيد من حدّة التوتر الإقليمي.

المصدر: وام
إيران
تركيا
حلف الناتو
صاروخ باليستي
الصواريخ الباليستية
حلف شمال الأطلسي
الإمارات
الناتو
الصواريخ الباليستية الإيرانية
