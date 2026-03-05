شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"

شهد سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، الجلسة التي نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون".

تحدث خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ، معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة آنيا ميرز المديرة الأكاديمية للتفاوض في جامعة السوربون أبوظبي.

وسلط المتحدثان الضوء على فكر الوالد المؤسس في التعاون من خلال العمل على بناء الثقة وجسور التواصل وتحقيق المصالح المشتركة، بجانب العناصر الرئيسة للحوار الناجح من خلال تقديم تجربة الشيخ زايد العملية التاريخية نموذجاً في هذا المجال

وتناولت الجلسة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الثقة والذي ارتكز على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التواصل والحوار، والثانية خلق القيمة المتمثلة في المصالح والأهداف المشتركة والمنافع الجماعية، والمرحلة الثالثة اتخاذ أفضل القرارات من خلال مرونة الانفتاح على مختلف الآراء وتقييمها واختيار أفضلها وفق معايير وقيم محددة.

كما تطرق المتحدثان إلى السمات القيادية والإنسانية الشخصية التي تحلى بها الشيخ زايد وأهمها المصداقية والحكمة والصبر والمرونة، وسردا نماذج من القصص المستمدة من إرثه الإنساني ومسيرته وخطواته تجاه تأسيس اتحاد دولة الإمارات وبناء هذا الوطن.

وقال معالي زكي نسيبة، إن الشيخ زايد تميز بكونه قائداً يستمع للآخرين ويقنع ويتعامل مع الجميع بوصفهم شركاء في المصلحة الوطنية، بمصداقية ووضوح تام ما أرسى قواعد راسخة للاتحاد وعزز علاقات دولة الإمارات الدولية.

واستحضر مواقف للتعاون والمشاورات التي أجراها الوالد المؤسس الشيخ زايد وآليات التفاوض التاريخية وأدواته بجانب الدور المهم لبناء علاقات إيجابية في دعم التوصل إلى اتفاقات متينة قابلة للاستمرار.

كما قدمت الدكتورة آنيا شرحاً مفصلاً حول نموج الشيخ زايد في التعاون والذي كان ركيزة أساسية في تحقيق تنمية دولة الإمارات وبناء شراكاتها القوية مع دول العالم تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى بعض السمات الشخصية للشيخ زايد والتي كان لها دور مهم في ، نجاح مساعيه إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

وقالت إنه جمع بين التواضع والثقة بالنفس وتحلى بالصدق والهدوء في المواقف الصعبة، وحظي بثقة الآخرين وتقديرهم واحترامهم، وكان قادراً على احتواء الجميع.

وعرض خلال الجلسة مقطع فيديو شارك فيه البروفيسور هوراسيو فالكو أستاذ ممارسات الإدارة في معهد " إنسياد"، فيما أدارتها نجلاء المدفع باحثة في مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

كما شهدت الجلسة طرح أسئلة تفاعلية مع الحضور تتعلق بمحاور الجلسة بهدف تعميق الاستفادة من الدروس التي طرحها المشاركون.

وستبث جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون" اليوم في الساعة الخامسة مساء على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.







