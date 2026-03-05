الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مطارات أبوظبي» تستأنف عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية في مطار زايد الدولي

أرشيفية
5 مارس 2026 12:52

استأنف مطار زايد الدولي بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية عقب فترة من الاضطرابات، في مشهد يجسد مرونة منظومة العمل المتكاملة في إمارة أبوظبي وقدرتها على الاستجابة الفاعلة.

وجاءت الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية في إطار تنسيق صارم بشأن تطبيق أعلى معايير السلامة، بالتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تقديم دعم شامل للمسافرين المتأثرين. وشملت هذه الاستجابة الموحّدة توفير أكثر من 4.300 غرفة فندقية مجانية في 74 فندقاً لنحو 7.000 مسافر، بما يضمن إتاحة إقامة مريحة للمتأثرين بتغييرات جداول الرحلات.

أخبار ذات صلة
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها بجدول مخفض
"الهوية والجنسية" تعفي المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

كما أسهمت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة في توفير شبكة دعم متكاملة وسلسة، تضمنت خدمات النقل بالحافلات، وتقديم المرطبات وخدمات الضيافة، والرعاية الطبية، إلى جانب قسائم التسوق، بما يعزز راحة المسافرين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وتؤكد مطارات أبوظبي التزامها بأولويتها القصوى، وهي سلامة ورفاه ضيوفها وموظفيها، كما تهيب بالمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة التواصل مع شركات الطيران المعنية للاطلاع على أحدث جداول الرحلات، وعدم التوجه إلى مطار زايد الدولي إلا بعد تلقي توجيهات واضحة بشأن موعد الحضور للمغادرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطار زايد الدولي
مطارات أبوظبي
الرحلات الجوية
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©