«مطارات أبوظبي» تستأنف عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية في مطار زايد الدولي

استأنف مطار زايد الدولي بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية عقب فترة من الاضطرابات، في مشهد يجسد مرونة منظومة العمل المتكاملة في إمارة أبوظبي وقدرتها على الاستجابة الفاعلة.

وجاءت الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية في إطار تنسيق صارم بشأن تطبيق أعلى معايير السلامة، بالتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تقديم دعم شامل للمسافرين المتأثرين. وشملت هذه الاستجابة الموحّدة توفير أكثر من 4.300 غرفة فندقية مجانية في 74 فندقاً لنحو 7.000 مسافر، بما يضمن إتاحة إقامة مريحة للمتأثرين بتغييرات جداول الرحلات.

كما أسهمت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة في توفير شبكة دعم متكاملة وسلسة، تضمنت خدمات النقل بالحافلات، وتقديم المرطبات وخدمات الضيافة، والرعاية الطبية، إلى جانب قسائم التسوق، بما يعزز راحة المسافرين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وتؤكد مطارات أبوظبي التزامها بأولويتها القصوى، وهي سلامة ورفاه ضيوفها وموظفيها، كما تهيب بالمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة التواصل مع شركات الطيران المعنية للاطلاع على أحدث جداول الرحلات، وعدم التوجه إلى مطار زايد الدولي إلا بعد تلقي توجيهات واضحة بشأن موعد الحضور للمغادرة.