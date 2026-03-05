الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الصحة ووقاية المجتمع: المنظومة الصحية في الدولة تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة

شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
5 مارس 2026 14:17

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأشار معاليه، في تصريح اليوم، إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة مستمرة في تقديم خدماتها من دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل راسخة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.

وأوضح معالي الصايغ أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
