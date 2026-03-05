الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

رئيس الدولة
5 مارس 2026 14:30

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.. أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
إندونيسيا
الإمارات
آخر الأخبار
