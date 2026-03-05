أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادثة سقوط شظايا في "أيكاد" إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

