الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادثة سقوط شظايا في "أيكاد" إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

5 مارس 2026 14:48

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية.
وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
أيكاد
