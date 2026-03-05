الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحاد للماء والكهرباء" تؤكد انتظام عملياتها التشغيلية واستمرارها بشكل طبيعي في ظل الظروف الراهنة

"الاتحاد للماء والكهرباء" تؤكد انتظام عملياتها التشغيلية واستمرارها بشكل طبيعي في ظل الظروف الراهنة
5 مارس 2026 15:25

أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء انتظام عملياتها التشغيلية واستمرارها بشكل طبيعي وفق خطط استجابة معتمدة وإجراءات تشغيل احترازية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وتواصل الشركة توفير خدمات الكهرباء والمياه للجمهور بكفاءة واستقرار في جميع المناطق التي تخدمها في شمال الإمارات، مع متابعة مستمرة للأوضاع وتنسيق فني وتشغيلي متواصل لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وتعد الاتحاد للماء والكهرباء المزود الرئيسي لخدمات الطاقة الكهربائية والمياه في المناطق الشمالية من الإمارات، حيث تخدم أكثر من مليوني نسمة وآلاف المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، عبر شبكة واسعة من البنية التحتية المتطورة وأنظمة التشغيل الذكية.

أخبار ذات صلة
رابطة المحترفين والاتحاد للماء والكهرباء يوقعان عقد رعاية

كما تواصل الشركة الاستثمار في تطوير شبكات التوزيع وتعزيز كفاءة منظومة المياه والطاقة، بما يضمن موثوقية الإمدادات واستدامتها، ويدعم النمو السكاني والاقتصادي في الدولة.

وتشمل هذه الجهود التوسع في التقنيات الرقمية مثل العدادات الذكية وأنظمة المراقبة والتحكم المتقدمة، التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتمكين المتعاملين من إدارة استهلاكهم بشكل أفضل.

وتؤكد الاتحاد للماء والكهرباء التزامها المستمر بتوفير خدمات موثوقة ومستدامة للمجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية في شمال الإمارات، ويواكب توجهات الدولة في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

المصدر: وام
الماء والكهرباء
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©