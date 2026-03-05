"طرق دبي" تخصص 9 أرقام مميزة للوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري دعماً لحملة "حد الحياة"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن دعمها مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم 7 مارس 2026، ويعود ريعه لدعم حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم"، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: DD 6, DD16, DD 25, DD 30, DD 99, DD 100, DD 999, DD7000, DD 22222.

ويشهد المزاد، مشاركة عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء، الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة وترسيخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات.

وتندرج حمة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، وتأتي استمراراً للحملات الرمضانية السابقة التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بتفاعل جماهيري كبير.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ نهج إماراتي رائد للعمل الإنساني المستدام، يقوم على المبادرة والمسؤولية العالمية، وبذل الجهود والإمكانات لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتوفير أفضل الشروط لحماية أطفال تلك المجتمعات من خطر الجوع وسوء التغذية الحاد، التي تهدد حاضر ومستقبل مئات ملايين الأطفال حول العالم.

وقال معاليه: نعتز في هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأن نسهم في دعمها من خلال تخصيص ريع مجموعة من الأرقام المميزة لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، لتحقيق الأهداف النبيلة لهذه الحملة، وسعيها للمشاركة الفعالة في مكافحة جوع الأطفال حول العالم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وإيماننا بأن المؤسسات الوطنية شريك فاعل في مسيرة العطاء التي تقودها دولة الإمارات.

وأشار معالي مطر الطاير إلى أن هيئة الطرق والمواصلات خصصت هذا العام ريع 9 أرقام مميزة للوحات المركبات لدعم الحملة، داعياً الجميع إلى المشاركة في مزاد "أنبل رقم" الخيري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الإنسانية لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتسهم المزادات الخيرية في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد "أنبل رقم" إقبالاً كبيراً، إذ حققت النسخة الخامسة من مزاد "أنبل رقم" للأرقام المميزة في دبي، إجمالي 83 مليوناً و677 ألف درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقت في رمضان 2025 بهدف تكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

كما حققت النسخة الرابعة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 38 مليوناً و95 ألف درهم لدعم حملة "وقف الأم"، في رمضان 2024 لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي لدعم تعليم الأفراد حول العالم، كذلك حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97,920 مليون درهم لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد أنبل رقم لدعم حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.