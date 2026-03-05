الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وساطة إماراتية – أميركية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 400 أسير

5 مارس 2026 17:04

أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطة مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 200 أسير من كل جانب، بإجمالي 400 أسير وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5355 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية - الأميركية، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوساطات التي قامت بها دولة الإمارات خلال الأزمة بلغ 19 وساطة، وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تجمعها بكل من روسيا وأوكرانيا والثقة التي تحظى بها لدى الطرفين.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل، انطلاقاً من شراكاتها الوثيقة وعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعاون والتضامن في أوقات الشدة مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تقبل التأجيل، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت جولتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، بما يجسد نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ويعكس الثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
الإمارات
روسيا وأوكرانيا
