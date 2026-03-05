الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تحصد شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة»

محمد العلماء ويوسف السركال أثناء تسلم شهادة التصنيف الجديد (من المصدر)
6 مارس 2026 02:35

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ترسيخ ريادتها في صياغة مستقبل القطاع الصحي العالمي عبر تبني أرقى معايير التميز والابتكار، حيث حصد مركز التدريب والتطوير التابع لها شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO)» من معهد الابتكار العالمي محققاً تصنيف 7 نجوم الذي يعد الأعلى من نوعه في القطاع الصحي، وذلك تقديراً لاستيفائه جميع الاشتراطات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الابتكار المؤسسي، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الجاهزية والاستباقية، وتكامل منظومة تطوير الكفاءات.
وتسلمت الجائزة الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة مركز التدريب والتطوير، الرئيس التنفيذي للابتكار في المؤسسة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في المؤسسة، حيث يجسد هذا التتويج محطة مفصلية في مسيرة تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، ويؤكد المكانة المتقدمة التي يحتلها المركز ضمن المؤسسات الصحية التي تعتمد نماذج عمل مرنة وقادرة على استشراف المستقبل بكفاءة عالية.
وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كوادر المؤسسة وفرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن نيل تصنيف 7 نجوم يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي بلغته المؤسسة، وقدرتها على تطبيق إطار متكامل لإدارة الابتكار، يرتكز إلى التخطيط الاستراتيجي الفاعل.
وأفاد بأن هذا الاعتماد الدولي يمثل إشادة عالمية بكفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي أن الحصول على تصنيف 7 نجوم، يُعَدُّ تتويجاً لجهود متواصلة استندت إلى رؤية واضحة لدمج أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي في منظومة التدريب الطبي والفني والإداري، مشيرة إلى أن المركز خضع لعمليات تقييم دقيقة لمجالات عدة منها التخطيط الاستراتيجي وإدارة المواهب وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، حيث أظهرت النتائج استيفاء جميع المعايير المعتمدة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسجل المؤسسة الحافل بالاعتمادات والجوائز الدولية، ويعزز مكانة مركز التدريب والتطوير كمنصة متقدمة لتأهيل الكفاءات الصحية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة بمهارات المستقبل.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
محمد العلماء
الإمارات
كلثوم البلوشي
يوسف السركال
معهد الابتكار العالمي
الابتكار
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©