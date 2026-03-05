«الإمارات الصحية» تحصد شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة»

دبي (الاتحاد)

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ترسيخ ريادتها في صياغة مستقبل القطاع الصحي العالمي عبر تبني أرقى معايير التميز والابتكار، حيث حصد مركز التدريب والتطوير التابع لها شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO)» من معهد الابتكار العالمي محققاً تصنيف 7 نجوم الذي يعد الأعلى من نوعه في القطاع الصحي، وذلك تقديراً لاستيفائه جميع الاشتراطات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الابتكار المؤسسي، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الجاهزية والاستباقية، وتكامل منظومة تطوير الكفاءات.

وتسلمت الجائزة الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة مركز التدريب والتطوير، الرئيس التنفيذي للابتكار في المؤسسة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في المؤسسة، حيث يجسد هذا التتويج محطة مفصلية في مسيرة تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، ويؤكد المكانة المتقدمة التي يحتلها المركز ضمن المؤسسات الصحية التي تعتمد نماذج عمل مرنة وقادرة على استشراف المستقبل بكفاءة عالية.

وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كوادر المؤسسة وفرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن نيل تصنيف 7 نجوم يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي بلغته المؤسسة، وقدرتها على تطبيق إطار متكامل لإدارة الابتكار، يرتكز إلى التخطيط الاستراتيجي الفاعل.

وأفاد بأن هذا الاعتماد الدولي يمثل إشادة عالمية بكفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي أن الحصول على تصنيف 7 نجوم، يُعَدُّ تتويجاً لجهود متواصلة استندت إلى رؤية واضحة لدمج أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي في منظومة التدريب الطبي والفني والإداري، مشيرة إلى أن المركز خضع لعمليات تقييم دقيقة لمجالات عدة منها التخطيط الاستراتيجي وإدارة المواهب وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، حيث أظهرت النتائج استيفاء جميع المعايير المعتمدة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسجل المؤسسة الحافل بالاعتمادات والجوائز الدولية، ويعزز مكانة مركز التدريب والتطوير كمنصة متقدمة لتأهيل الكفاءات الصحية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة بمهارات المستقبل.