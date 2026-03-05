10 آلاف مستفيد من مبادرة «تحدّث لنسمعك» للصحة النفسية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مبادرة «مبادرة «تحدّث لنسمعك»، استفاد منها 10 آلاف شخص منذ انطلاقها عام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرقم المجاني 8008877، وتتوافر الخدمة يومياً طول أيام الأسبوع، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً.

وتأتي المبادرة، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة، من خلال توفير خط مساعدة ساخن، يقدم الاستشارات النفسية والدعم النفسي لفئات المجتمع كافة، ويقدّم الخدمة اختصاصيون نفسيون مدربون وفق سياسة معتمدة تضمن السرية والسلامة المهنية، وتركّز على الاكتشاف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

وأشارت المؤسسة، إلى أن مبادرة «تحدّث لنسمعك» استفاد منها أفراد المجتمع كافة من مختلف الأعمار والفئات، ممن يواجهون ضغوطاً أو تحديات نفسية ويبحثون عن الدعم والمشورة من متخصصين في بيئة آمنة وسرية.

وذكرت أن آلية تقديم الخدمة، تتمثّل في اتصال المتعامل مع الخط الساخن للمساعدة عن طريق مكالمة هاتفية، ثم وصف المشكلة التي يعانيها أو الحالة النفسية، بعدها يرد المعالج النفسي على المتعامل، ويتم تصنيف الاستشارات حسب درجة الاستعجال والأهمية.

ووفقاً لتصنيف حالة المتعامل، يتم تقديم الخدمة عن طريق المشورة النفسية أو إحالتها إلى عيادة التطبيب النفسي عن بُعد لمقابلة الطبيب النفسي إنْ لزم، أو توجيهها للقسم المختص بالمستشفى.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الدعم النفسي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية طلب المساعدة في الوقت المناسب، موضحة أن مجالات الدعم والاستشارات المقدمة للمستفيدين، تغطي 11 مجالاً مختلفاً من مجالات الصحة النفسية، خاصة المرتبطة بالتوتر، القلق، الاكتئاب، نوبات الهلع، والمشكلات النفسية اليومية.

وأكدت أهمية المبادرة في المساهمة بتمكين الأفراد من التعامل مع ضغوط الحياة بشكل صحي ومتوازن، وتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وتشجيع الأفراد على طلب الدعم من دون تردد، بالإضافة إلى ضمان سهولة الوصول إلى خدمات الدعم النفسي بطريقة آمنة وسرية.

وذكرت المؤسسة أن المبادرة نجحت في الحدّ من تطور المشكلات النفسية عبر التدخل المبكر، وتقديم المشورة المتخصّصة، ورفع جودة الحياة النفسية للأفراد والمجتمع، مشددة على أهمية توفير قناة موثوقة للدعم النفسي الفوري والمتاح لجميع فئات المجتمع.

ونبّهت المؤسسة إلى ضرورة وجدوى الاكتشاف والتدخل المبكر في الحالات النفسية المعرضة للتدهور، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقديم هذه الاستشارات النفسية من قِبل مختصين مؤهلين.

ولفتت إلى دور المبادرة في دمج خدمات الصحة النفسية ضمن التحول الرقمي للمؤسسة، مشيرة إلى أن من أولويات المؤسسة زيادة وعي الأفراد بأهمية العناية بالصحة النفسية، وطرق التعامل مع الضغوط.