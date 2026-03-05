الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منال بنت محمد: تعزيز جاهزية المرأة لمتطلبات سوق العمل

منال بنت محمد: تعزيز جاهزية المرأة لمتطلبات سوق العمل
6 مارس 2026 02:36

دبي (الاتحاد)

أعلنت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن خطة عمل المؤسسة لعام 2026 حافلة ببرامج ومبادرات ذات أثر مستدام في حياة المرأة مهنياً واجتماعياً، بما يعزز إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت سموها: «إن هذه المبادرات تمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات المؤسسة على مدى السنوات الماضية، والتي نجحت خلالها في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في دعم المرأة، لا سيما وأن تنفيذها يتزامن مع مرور 20 عاماً على إنشائها بمرسوم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «مسيرتنا مستمرة في تعزيز دعم المرأة على الصعد كافة، من القيادة إلى ريادة الأعمال وجودة الحياة. وتمثل خطة عملنا لعام 2026 انعكاساً لرؤيتنا الاستراتيجية في تطوير برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والاستشراف، لتعزيز جاهزية المرأة لمتطلبات المستقبل، والتعامل مع تحدياته بكفاءة واقتدار». وأكدت سموها حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع مؤسسات أكاديمية وطنية ودولية لضمان تزويد المرأة بالمهارات والمعارف اللازمة لتعزيز حضورها الفاعل في سوق العمل والمجتمع، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الاهتمام بالإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.

مبادرات مبتكرة
وعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2026، تم خلاله استعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وأبرز المبادرات المخطط تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وقالت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: «إن النصف الأول من عام 2026 سيشهد إطلاق برامج مبتكرة تدعم رؤية حكومة دبي في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، تشمل برامج قيادية متقدمة، إلى جانب صقل مهارات المرأة في مجالي الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية».
وأضافت: «تهدف مشاريعنا القادمة أيضاً إلى توسيع نطاق الإرشاد المهني، وتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة للمرأة العاملة، بما يحقق توازناً مستداماً بين الحياة المهنية والشخصية، ويترجم رؤية القيادة نحو مجتمع متكامل يشجع الابتكار، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للفرص والنجاح».
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، كل من: هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، وموزة سعيد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهـدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وخديجة محمود البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

إنجازات متنوعة
قدمت نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، عرضاً حول المبادرات والمشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية من العام الحالي، والتي شملت مبادرات وفعاليات لموظفي المؤسسة، وبرامج داعمة لموظفات حكومة دبي، فعلى مستوى المؤسسة، تم تنظيم ورشة عصف ذهني للموظفين لتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب فعالية «صحتي في رمضان» لرفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع أنماط الحياة السليمة.
وعلى المستوى العام، نظمت المؤسسة ورشتي عمل لرئيسات اللجان النسائية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ضمن برنامج «تمكين بلس»، إحداهما بعنوان «بناء الرؤية والأهداف المهنية والشخصية لعام 2026»، والثانية تحت عنوان «الاستشراف محرك الابتكار»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل. كما تم إطلاق مبادرة «رحلة الصحة النفسية إلى حتا» لموظفات حكومة دبي.
 وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، الذي سيتم تنفيذه خلال العام الحالي، بالتعاون مع مجموعة «جي بي مورغان».
وعلى مستوى الشراكات، استقبلت المؤسسة وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، إضافة إلى اللقاء الذي عقدته مع الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس أمناء «مجموعة شركات فيوتشر8»؛ لاستشراف فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين، القيادة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.

