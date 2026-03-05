الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1170 متطوعاً في مبادرات شرطة دبي الرمضانية

خلال تقديم وجبات الإفطار (من المصدر)
6 مارس 2026 02:35

دبي (الاتحاد)

شهدت مبادرات شرطة دبي الرمضانية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مشاركة فاعلة للمتطوعين من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار، حيث بلغ عدد المتطوعين 1170 متطوعاً ومتطوعة أسهموا في توزيع وجبات الإفطار في المساجد المُختلفة على مستوى إمارة دبي، وعلى السائقين عند الإشارة الضوئية قُبيل أذان المغرب.
وأشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالمتطوعين الذين حرصوا على أن يكونوا جزءاً من العمل الإنساني المجتمعي الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي في شهر الخير والعطاء الرحمة والمغفرة، مؤكداً أن المتطوعين ساهموا في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، والمساهمة في إسعاد الصائمين ومشاركتهم الأجواء الدينية الرمضانية، والحصول على الأجر والثواب.
وأوضح العميد المنصوري، أن شرطة دبي وفرت 11 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لها، لتمكين الراغبين في المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية في شهر رمضان ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.
وأضاف العميد المنصوري: «إن مشاركة المتطوعين في المبادرات الرمضانية يأتي أيضاً في إطار ترسيخ التطوع كقيمة مؤسسية من خلال برامج ومبادرات مبتكرة تمكن الموظفين، وأفراد المجتمع من المساهمة الفعّالة في العمل المجتمعي»، مبيناً أن الإقبال على التطوع يعكس الوعي المجتمعي العام بأهمية التطوع، ودوره الحيوي.

