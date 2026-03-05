10 ملايين درهم من عبد الرحيم الزرعوني لحملة «حد الحياة»

دبي (الاتحاد)

أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم بالغزوز الزرعوني، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز الحملة، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة. وقال عبد الرحيم بالغزوز الزرعوني: «تمثل مبادرة حملة (حدّ الحياة)، دعوة مفتوحة للجميع لأن يكونوا سبباً في إنقاذ حياة طفل يعاني من الجوع وسوء التغذية».