1.042.115 وجبة إفطار وزّعتها «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

نجحت جمعية بيت الخير خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك في توزيع 1.042.115 وجبة إفطار ضمن مشروع «إفطار صائم»، الذي تنفذه الجمعية في إطار حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، والتي تستهدف توزيع مليوني وجبة إفطار مع نهاية الشهر الفضيل، دعماً للصائمين، وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي في مختلف إمارات الدولة.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن عدد الوجبات اليومية شهد تصاعداً ملحوظاً منذ بداية الشهر، حيث انطلق المشروع بتوزيع 66.861 وجبة يومياً، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى أكثر من 71 ألف وجبة يومياً مع تزايد الإقبال وارتفاع أعداد المستفيدين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن المشروع ينفّذ عبر 99 نقطة توزيع منتشرة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب 21 خيمة إفطار.