«كهرباء الشارقة» توصل الخدمات لـ13 مسجداً جديداً في الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

قامت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بتوصيل التيار الكهربائي لـ13 مسجداً جديداً في مناطق متفرقة في إمارة الشارقة، منها عدد 9 مساجد بمدينة الشارقة و3 مساجد بمدينة خورفكان، كما تم توصيل الكهرباء لمسجد بمدينة كلباء وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة رعاية بيوت الله وتوفير جميع الإمكانيات والمرافق المتطورة لها، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.

وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تزامناً مع شهر رمضان المبارك تم توصيل الخدمات لـ3 مساجد في مدينة خورفكان وفق أفضل المعايير والمواصفات وبجهود فرق العمل المتميّزة من الهيئة، وتم الانتهاء من كافة أعمال التوصيل والاختبارات الفنية لضمان جاهزية المساجد وتطبيق معايير الكفاءة العالية في التمديدات بما يتوافق مع سياسات الهيئة.

وأشار المهندس يوسف محمد عبد الله الحمادي مدير إدارة كلباء إلى أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات بكافة مناطق الإمارة، ويتم توصيل الخدمات للمساجد مباشرة بعد استلام مستندات التوصيل من المقاول وشهادة التوصيل ونضع خدمة بيوت الله على رأس أولوياتنا.