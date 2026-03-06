حملات رقابية لضبط إيقاع الأسواق في رمضان

آمنة الكتبي (دبي)

أكّد عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن البلدية وضعت خطة متكاملة، حيث تم تعزيز جاهزية المفتشين للرقابة على أكثر من 1800 مبنى ومؤسسة، تشمل المباني السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الصناعية ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافةً إلى الرقابة والتفتيش على نحو 700 سكن عمالي ضمن 3 مناطق مدن عمالية رئيسة تشمل منطقة المحيصنة والقوز وقطاع جبل علي؛ لضمان صحة وسلامة الأفراد في المدن العمالية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على 3 أسواق عمالية مجتمعية، والتي يرتادها يومياً أكثر من 5 آلاف عامل في كل سوق، إلى جانب تنظيم وتنفيذ فعاليات إفطار صائم بالأسواق العمالية المجتمعية لأكثر من 15 ألف عامل على مدار الشهر الفضيل، بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف: «من المتوقع تغطية أكثر من 500 منشأة خلال شهر رمضان لضمان الالتزام بضمان سلامة المنتجات المتداولة واستمرارية الأعمال في المنافذ والجهوزية لاستقبال ما يقارب 500 شحنة عبر منافذ الإمارة»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 77 مفتشاً لتنفيذ حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والأغذية المتداولة، وفق جدول متخصص يشمل أسواق الخضار والفواكه وسوق المنتجات البحرية والأسواق الخارجية ومحال بيع اللحوم، إلى جانب حملات موجهة للمطابخ الشعبية ومتاجر الأقسام والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة دقيقة لآليات العرض الخارجي في المؤسسات الغذائية.

وأوضح عادل الكراني، أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من القيام بجولات تفتيشية استباقية قبل شهر رمضان على أسواق الإمارة، والتي تشمل سوق الواجهة البحرية، السوق المركزي للخضار والفواكه، وسوق حتا، وسوق ند راشد وأم سقيم، حيث شملت الزيارات التفتيشية أكثر من 230 مؤسسة بهذه الأسواق، مبيناً أن البلدية تحرص على التحقق من جودة المنتجات وسلامتها، والالتزام باشتراطات التخزين والعرض، فضلاً عن التعامل الفوري مع بلاغات الجمهور، بما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية خلال شهر رمضان.

وذكر الكراني أنه تم تنظيم الأنشطة الموسمية الخاصة بالخيم الرمضانية من خلال إصدار التصاريح اللازمة للخيم الرمضانية في الفنادق والجهات المعنية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية على الخيم الرمضانية في الفنادق، كما تكثف البلدية برامج التوعية للمؤسسات الغذائية لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة الغذائية وتقليل هدر الغذاء، إضافة إلى تنظيم ورش توعية للمجتمع حول طرق الحفظ الآمن والتعامل الصحيح مع الأغذية، ونشر فيديوهات ومنشورات إرشادية عبر منصات التواصل الاجتماعي.