مواطنون: الوعي ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أكد مواطنون أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختّصة في الدولة خلال الأوضاع الراهنة، التي تمر بها المنطقة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تعكس حب الوطن والحرص على سلامته واستقراره.

ويُعتبر وعي المواطن ركيزة أساسية لتعزيز استقرار المجتمع والدولة، فالمواطن الواعي يلتزم بالقوانين والتعليمات، ويتصرف بمسؤولية تجاه وطنه وأسرته، مما يحدّ من الفوضى ويقلّل من المخاطر المحتملة ويُسهم في دعم جهود الدولة في الحفاظ على الأمن، ومواجهة الأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم والرخاء.

روح وطنية

قال محمد النقبي: إنَّ التزام مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة خلال الوقت الراهن، الذي تمر به المنطقة، يُعدّ دليلاً على وعيهم الوطني وتحملهم المسؤولية، مما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً وروحاً وطنية صادقة، ويعدّ مظهراً من مظاهر النضج الحضاري، فعندما يلتزم أفراد المجتمع بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، فإنهم يسهمون في حماية أنفسهم وأسرهم ووطنهم من المخاطر. وقد أثبت مواطنو الإمارات في مختلف الظروف الطارئة قدرتهم على التعاون والانضباط، مما يعكس روح المسؤولية والانتماء الصادق للوطن.

وذكر أن الأزمات تُظهر حقيقة الشعوب ومدى وعيها، ففي أوقات الطوارئ تتجلى قيمة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة، وإن احترام القوانين والتقيد بالإرشادات الصحية أو الأمنية يسهم في تقليل الأضرار وحفظ الأرواح، وقد برهن مواطنو الدولة الإمارات والمقيمين على أرضها خلال الأزمات المختلفة على أنهم يتمتعون بوعيٍ كبيرٍ والتزامٍ واضحٍ، حيث تعاونوا مع الجهات المختّصة، وحرصوا على تطبيق التعليمات بدقة، مما عزّز استقرار المجتمع وسرّع تجاوز المحن.

الانضباط المجتمعي

قال مانع الخاطري: إن الالتزام بالإرشادات وقت الطوارئ يساعد على استقرار المجتمع واستمرار الحياة بصورة طبيعية والتقيّد بتعليمات الدولة أثناء الأزمات يضمن سير الحياة بأقل قدر من الاضطراب، وهو عامل أساسي في الحفاظ على انتظام الحياة واستقرار المجتمع، واتباع الإرشادات الرسمية وقت الأزمات يحافظ على توازن المجتمع، ويُبقي عجلة الحياة دائرة، ويُخفف من آثارها، ويُساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها سريعاً، لذا يجب علينا التكاتف من المواطنين والمقيمين لضمان وتعزيز الأمن في الدولة.

وذكر أن الانضباط المجتمعي خلال الوضع الراهن هو الأساس لاستمرار الخدمات واستقرار الحياة اليومية والالتزام بالتعليمات يعزز الأمن، ويمنع تعطل شؤون الحياة العامة ووعي المواطنين وحرصهم على اتباع التعليمات يُمكّن المجتمع من تجاوز الأزمات بأقل خسائر ممكنة، وهي ركيزةً أساسيةً لاستمرار انتظام الحياة، إذ يُسهم في حفظ الأمن، وتقليل الخسائر، وتمكين المجتمع من تجاوز الأزمات بثباتٍ واتزان، ويسهم في تنظيم شؤون الحياة العامة، حيث إن وعي المجتمع وتعاونهم مع الجهات المختصة يسهم في تجاوز الظروف الاستثنائية بثبات وثقة.

تجاوز الأزمات

دعا الدكتور حسن العوضي، كل مواطن أن يحرص على الالتزام التام بتعليمات الدولة خلال حالات الطوارئ، وأن يتحلى بالوعي والمسؤولية، فاتباع الإرشادات ليس مجرد أمرٍ واجب، بل هو حماية للنفس وللآخرين، ومساهمة صادقة في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومن خلال تعاون الجميع وتكاتفهم نستطيع تجاوز الأزمات بأمان وثقة. وأضاف: الالتزام الوطني طريق الاستقرار وقت الأزمات، وعلينا أن نلتزم بتعليمات الدولة، فبالوعي والانضباط نحمي أنفسنا ونحفظ وطننا، حيث إن القيادة لم تدخر جهداً في تعزيز الأمن ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف الطارئة، وقد حرصت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الأمن وضمان أعلى درجات الاستعداد لمواجهة الأزمات بكفاءة واقتدار، ولم تُقصِّر القيادة الرشيدة في دعم خطط الأمن والسلامة، بل عملت باستمرار على تطوير منظومة الاستعداد لمختلف الطوارئ، وسخّرت الإمكانات وعزّزت خطط الأمن والاستعداد، لضمان سلامة الوطن والمواطن في جميع الظروف.

الانضباط يضمن سلامة الوطن والمواطن

قال علي حنحون: لم تدّخر القيادة جهداً في تعزيز الأمن والاستقرار، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الوطن والمواطن، وقد حرصت القيادة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، من خلال التخطيط المحكم والاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات ولم تُقصِّر القيادة في دعم منظومة الأمن والاستقرار، بل عملت بروح المسؤولية على حماية الوطن وصون مكتسباته وبفضل جهود القيادة الحكيمة تعززت قيم الأمن والاستقرار، وأصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات بثقة وثبات.

وأكد أن التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الدولة خلال الأزمات، يُعدّ من أبرز مظاهر الوعي والمسؤولية الوطنية، فاتباع الإرشادات الرسمية لا يحمي الفرد فقط، بل يحافظ على سلامة المجتمع بأسره ويحدّ من انتشار المخاطر، كما أن وعي المواطنين يظهر جلياً في تعاونهم مع الجهات المختّصة، والتزامهم بالقوانين، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، مما يعزّز الأمن والاستقرار ويُسهم في استمرار مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي، ويُظهر هذا السلوك التكاتف الوطني، حيث يلتزم الجميع بدورهم في حماية الوطن والمجتمع خلال الأزمات والمخاطر المختلفة، وذلك لأن الانضباط والوعي أساس مواجهة الأزمات.