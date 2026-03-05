الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ماذا تفعل في حال سقوط شظايا؟

ماذا تفعل في حال سقوط شظايا؟
5 مارس 2026 20:30

نشر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعليمات بشأن ما يجب القيام به في حال سقوط شظايا.
وقال المركز، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في حال سقوط شظايا أو العثور على أجسام مشبوهة، يُرجى الابتعاد عن الموقع وعدم الاقتراب من أي أجزاء أو لمسها".
وأضاف المركز "مع ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لتمكينها من التعامل مع الحالة بشكل آمن وسريع".
وأكد المركز "إن التزامكم بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يسهم في تعزيز الاستجابة الفاعلة ويضمن سلامة المجتمع".
ودعا المركز الجمهور إلى الاتصال برقم الطوارئ (999) لإبلاغ الجهات المختصة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
إمارة أبوظبي
شظايا
