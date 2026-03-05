الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيسة البرلمان الأوروبي تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

5 مارس 2026
5 مارس 2026 21:01

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، الأوضاع العسكرية والأمنية المتفاقمة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة أنها تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، مشيدة بكفاءة منظوماتها الدفاعية وقدرتها على ضمان سلامة سكانها وحماية بنيتها التحتية الحيوية.
من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعالي روبيرتا ميتسولا لموقفها الداعم لدولة الإمارات.

