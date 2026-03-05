الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما

عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما
5 مارس 2026 21:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى روما.
ونقل سموه لمعالي جورجا ميلوني، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للجمهورية الإيطالية، وشعبها التقدم والازدهار.
وحمَّلت معاليها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار والرخاء.
ورحبت معالي جورجا ميلوني بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أطر التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

كما استعرضا الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون في مختلفة القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة المتجددة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
وتناول اللقاء كذلك مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول في المنطقة، حيث شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي جورجا ميلوني على موقف بلادها الأخوي وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات.
وناقش سموه ومعالي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، مشيراً إلى حرص البلدين على توسيع نطاق تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في دعم الاستقرار والنمو والازدهار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جورجيا ميلوني
