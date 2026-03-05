الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في روما

5 مارس 2026 21:21

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى روما.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويواكب تطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كما بحث سموه مع معالي أنطونيو تاجاني، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة، واستعرضا أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وترسيخ الحلول السلمية للنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد نمواً متسارعاً يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز شراكاتها مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها إيطاليا، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

المصدر: وام
