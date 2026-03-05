رئيس الدولة يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي روب يتن رئيس وزراء مملكة هولندا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبر معالي رئيس الوزراء عن إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً استدعاء هولندا السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليه لموقف هولندا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.