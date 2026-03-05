الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يجري اتصالاً مع رئيس أذربيجان أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها

5 مارس 2026 21:43

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان سموه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس الأذري، صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إلهام علييف
أذربيجان
