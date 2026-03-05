قطر تعترض صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، اليوم الخميس، لمهجمات صاروخية عدة وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وكتبت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعرض دولقة قطر اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 1151 لعدة موجات صاروخية بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت الوزارة "نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي لعدد (13) صاروخاً فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر. كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية".

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.