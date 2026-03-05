الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قطر تعترض صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية

شعار وزارة الدفاع القطرية
5 مارس 2026 23:05

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، اليوم الخميس، لمهجمات صاروخية عدة وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وكتبت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعرض دولقة قطر اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 1151 لعدة موجات صاروخية بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضافت الوزارة "نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي لعدد (13) صاروخاً فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر. كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية".

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

أخبار ذات صلة
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية
اعتداء صاروخي إيراني يستهدف مصفاة في البحرين

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: وكالات
قطر
صواريخ باليستية
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©