%90 معدل رضا المجتمع عن أداء «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتائج استطلاع قياس وعي وثقة ورضا المجتمع لعام 2025، والذي تم تنفيذه وفق منهجيات بحثية معتمدة، وشمل عينة من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي والثقة والرضا تجاه الهيئة ودورها في ضمان سلامة الغذاء وتعزيز الاستدامة الزراعية، بما يعكس مكانتها المؤسسية المتنامية وثقة المجتمع في منظومتها الرقابية والخدمية.

أظهر الاستطلاع أن معدل رضا المجتمع عن أداء الهيئة بلغ 90%، بزيادة 2% عن العام الماضي، فيما وصلت نسبة الثقة إلى 88% مقابل 86% عام 2024 محققةً بذلك زيادة في مؤشرات الثقة والرضا مقارنة بالأعوام السابقة، ومؤكدة استمرار الهيئة في تلبية توقعات المجتمع وتعزيز جودة خدماتها.

كما بيّنت النتائج أن 94% من أفراد المجتمع على دراية بدور الهيئة ومجالات عملها.

وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن هذه النتائج تعكس مستوى الثقة الراسخ، الذي تحظى به الهيئة لدى المجتمع، وهو ما يدفعها إلى مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز جاهزيتها لضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.

وأظهرت البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة، البالغ عددها 801 مشارك، تنوعاً واسعاً يعكس التركيبة السكانية لإمارة أبوظبي. وقد شكّلت الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً النسبة الكبرى من المشاركين، تلتها الفئات من 30 إلى 49 عاماً.

كما شكّل الذكور 66% من العينة مقابل 34% من الإناث، مع تمثيل جغرافي متوازن بين أبوظبي والعين والظفرة.

وأظهرت النتائج أن المجتمع يربط الهيئة بشكل رئيس بمهام الرقابة والسلامة الغذائية، والأمن الغذائي، والاستدامة، وتنمية الثروة الحيوانية. كما أكد المشاركون إدراكهم للدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية صحة المستهلك وضمان تداول غذاء آمن في الإمارة.