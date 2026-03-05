«أوقاف دبي» تبرم عقوداً بـ200 مليون درهم لتشييد أوقاف عقارية

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إبرامها عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري لتشييد أوقاف عقارية جديدة بقيمة 200 مليون درهم، يعود ريعها بالكامل على دعم شؤون مساجد دبي وتعزيز استدامتها المالية.

وتتوزع المشروعات الوقفية الجديدة في منطقتي العوير ووادي العمردي، وتشمل مجمعات تجارية متكاملة، على أن تتولى شركات التطوير العقاري استثمارها لمدة 20 عاماً، حيث تُقدّر عوائد هذه المشروعات بنسبة 10%. وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن إبرام هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز منظومة الأوقاف العقارية في دبي، وتوفير موارد مالية مستدامة، وقال: «نحرص على التعاون مع شركات التطوير العقاري التي تلتزم بأفضل الممارسات الاستثمارية».