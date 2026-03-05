الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» تُوقّع اتفاقية لتعزيز حماية الحدود الوطنية في الإكوادور

«إيدج» تُوقّع اتفاقية لتعزيز حماية الحدود الوطنية في الإكوادور
6 مارس 2026 02:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

وقّعت مجموعة «إيدج» خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الوطني في الإكوادور لتنفيذ برنامج كبير للبنية التحتية الأمنية يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود في الإكوادور. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة تعكس بوضوح عمق العلاقات المتنامية والتعاون الاستراتيجي المتصاعد بين البلدين.
ويُرسّخ الاتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الإكوادور في مجالي الدفاع وأمن الحدود من خلال حلول متقدمة ومتكاملة.
ووفقاً للبرنامج الممتد لعدة سنوات، ستتولى مجموعة «إيدج» تزويد الجانب الإكوادوري بأنظمة مراقبة حديثة، مصحوبة ببرامج تدريب وتطوير للقدرات المحلية، بما يضمن جاهزية تشغيلية مستدامة على المدى الطويل.
وقال عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في «إيدج»: إن هذه الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في توسيع نطاق شراكة «إيدج» الإستراتيجية مع وزارة الدفاع في الإكوادور، وقد أثبتت مجموعة «إيدج» قدرتها على تنفيذ برامج متقدمة ومعقدة في مجالات الأمن الوطني ومراقبة الحدود عبر مناطق متعددة، بما يؤكد كفاءتها في دمج التقنيات الحديثة ضمن أنظمة متكاملة وذات فعالية تشغيلية عالية في بيئات تتسم بتحديات كبيرة.
وأضاف: أنه من خلال هذه المبادرة، ستعمل المجموعة على نقل هذه الخبرات إلى الإكوادور عبر توفير قدرات متطورة في مجالي المراقبة والحماية، إلى جانب بناء كفاءات وطنية قوية تضمن تحقيق تفوق عملياتي مستدام وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة على المدى الطويل.
وتنفّذ مجموعة «إيدج»، وتواصل تنفيذ، مبادرات واسعة النطاق في مجال البنية التحتية الأمنية عبر أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل هذه المبادرات إنشاء منظومات وطنية شاملة للمراقبة، ومراكز قيادة وسيطرة متكاملة، وشبكات استشعار متقدمة، إلى جانب برامج منهجية لنقل المهارات، صُممت لتتلاءم مع تنوع البيئات الجغرافية وتطور التحديات الأمنية في تلك المناطق.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
الإكوادور
عمر الزعابي
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©