الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قراء الشارقة» يحيون ليالي الشهر الفضيل

أحد مساجد الشارقة (من المصدر)
6 مارس 2026 02:36

الشارقة (الاتحاد)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج القرآنية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعظيم شأن كتاب الله، وإحياء ليالي الشهر الفضيل بالقرآن الكريم تلاوةً وتدبّراً، بما يعزز الخشوع في نفوس المصلين، ويرسِّخ القيم الإيمانية في المجتمع.
ويُعد برنامج «قرّاء الشارقة» من أبرز البرامج القرآنية الرمضانية، حيث يضم نخبة من القرّاء المتميزين ذوي الأداء المتقن والأصوات الندية، الذين يتناوبون على إمامة المصلين في عدد من مساجد الإمارة، ويهدف البرنامج إلى إبراز جمال التلاوة القرآنية، وربط المصلين بالقرآن في أجواء إيمانية تعكس مكانة الشهر الفضيل.
ويأتي برنامج «قرّاء ضواحي الشارقة» ليؤكد حرص الدائرة على شمولية البرامج، ووصولها إلى مختلف المناطق السكنية.

الإمارات
الشارقة
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
ليالي رمضان
دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة
القرآن الكريم
مساجد الشارقة
