«قراء الشارقة» يحيون ليالي الشهر الفضيل

الشارقة (الاتحاد)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج القرآنية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعظيم شأن كتاب الله، وإحياء ليالي الشهر الفضيل بالقرآن الكريم تلاوةً وتدبّراً، بما يعزز الخشوع في نفوس المصلين، ويرسِّخ القيم الإيمانية في المجتمع.

ويُعد برنامج «قرّاء الشارقة» من أبرز البرامج القرآنية الرمضانية، حيث يضم نخبة من القرّاء المتميزين ذوي الأداء المتقن والأصوات الندية، الذين يتناوبون على إمامة المصلين في عدد من مساجد الإمارة، ويهدف البرنامج إلى إبراز جمال التلاوة القرآنية، وربط المصلين بالقرآن في أجواء إيمانية تعكس مكانة الشهر الفضيل.

ويأتي برنامج «قرّاء ضواحي الشارقة» ليؤكد حرص الدائرة على شمولية البرامج، ووصولها إلى مختلف المناطق السكنية.