«حي رمضان» يستضيف حماة الوطن وعائلاتهم في «مدينة إكسبو دبي»

خلال الفعاليات (من المصدر)
6 مارس 2026 02:35

دبي (الاتحاد)

يفتح حي رمضان في مدينة إكسبو دبي أبوابه لحماة الوطن وعائلاتهم لتناول إفطار مجاني تحت قبة الوصل في مبادرة تعبّر عن التقدير للعاملين في القوات المسلحة والشرطة، وما يقدمونه من بذل وعطاء في سبيل الوطن. وتدعو مدينة إكسبو دبي ضيوفها الكرام من حماة الوطن الإفطار مع عائلاتهم في حي رمضان حتى نهاية شهر رمضان المبارك في 15 مارس من دون الحاجة لحجز مسبق.
وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «نتشرف باستضافة حماة وطننا وعائلاتهم، وهذه اللفتة هي عربون محبة بسيط للتعبير عن تقديرنا العميق لشجاعة وتفاني القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه وكل من يقيم على أرضه الطيبة».

