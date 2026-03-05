الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد": طقس متقلب وفرص أمطار حتى 10 مارس

شعار المركز الوطني للأرصاد
5 مارس 2026 23:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة، خلال الفترة من يوم غدٍ وحتى 10 مارس الجاري، طقس يتراوح بين الصحو والغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع نشاط للرياح في بعض الفترات واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إضافة إلى تغيرات في حالة البحر.

وأوضح المركز، في بيان، أن طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً غرباً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، فيما يكون متوسط الموج ويضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويشهد يوم السبت طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، فيما تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر مضطرباً صباحاً ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

طقس يوم الأحد يتسم بكونه رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، فيما تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س. يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

طقس الاثنين غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، فيما تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة شمالاً، فيما تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
