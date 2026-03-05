الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها بجدول مخفض

«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها بجدول مخفض
6 مارس 2026 02:36

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها الجوية عبر شبكتها وفق جدول رحلات مخفض، موجهة نصيحة مهمة لعملائها بعدم التوجه إلى المطار إلا في حال امتلاكهم حجزاً مؤكداً أو تأكيداً رسمياً يفيد بإعادة حجز الرحلة.
وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان صدر أمس أنه يجري العمل باستمرار على تحديث جدول الرحلات وإضافة المزيد منها، بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على المجال الجوي.
وأضاف أن الشركة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مشيراً إلى احتمالية أن تستغرق الرحلات مدة زمنية أطول من المعتاد نتيجة للتحويل المؤقت لبعض المسارات الجوية.
كما نوّه البيان إلى أنه لن يُسمح للعملاء الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على شبكة الشركة بالسفر إلى وجهاتهم الأصلية، إلا إذا كانت رحلة الربط قيد التشغيل الفعلي.

فلاي دبي
دبي
الإمارات
الرحلات الجوية
المجال الجوي
شركة فلاي دبي
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©