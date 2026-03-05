«سياحة أبوظبي»: جميع الفنادق والمعالم والتجارب السياحية تعمل بصورة طبيعية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تواصل جميع الفنادق والمعالم والتجارب السياحية في إمارة أبوظبي عملياتها التشغيلية بصورة طبيعية، حيث تستقبل زوارها من السياح والضيوف كالمعتاد وفقاً لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وقالت الدائرة في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن جميع الفنادق والمعالم السياحية والتجارب في الإمارة تعمل كالمعتاد، وإنها تعمل عن كثب مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لدعم الزوار الموجودين حالياً في دولة الإمارات، وكذلك شركائها وموظفيها وسكان الدولة.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وجّهت مؤخراً المنشآت الفندقية في الإمارة بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر في ظل الظروف الراهنة، مؤكّدةً تحمّلها لكامل تكاليف فترة التمديد، حيث دعت الدائرة المنشآت الفندقية بأبوظبي في تعميم وجّهته لمديري المنشآت الفندقية في أبوظبي، بتمديد فترة إقامة النزلاء الذين حان موعد مغادرتهم (Check out)، إلا أنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك في ظل الظروف الراهنة إلى حين تمكنهم من المغادرة، وأكدت الدائرة وفقاً للتعميم، أنه سيتم تغطية تكاليف فترة التمديد من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



نمو متواصل

وشهد القطاع السياحي في أبوظبي نمواً متواصلاً وأداء استثنائياً، فبحسب أحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الـ 11 من العام الماضي 5.4 مليون نزيل فندقي، بينما سجلت إيرادات إجمالية بواقع 7.83 مليار درهم، ووصل متوسط إشغال فنادق الإمارة خلال 11 شهراً نحو 81.2%.

وتضم أبوظبي حتى نوفمبر الماضي، 172 منشأة فندقية بسعة 34.551 وحدة فندقية، بحسب البيانات.

وتشكل النتائج الإيجابية للقطاع السياحي في أبوظبي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2030 الرامية إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178.000 وظيفة جديدة في المنظومة السياحية، ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق إلى 50.000 غرفة، والمساهمة بـ 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول نهاية العقد الحالي.