مستشفى توام ينجح في تصحيح إعوجاج حاد بالعمود الفقري لطفل عمره 4 سنوات

أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إنجاز استثنائي جديد في مستشفى توام تمثل في التصحيح الناجح لحالة إعوجاج العمود الفقري الحاد لدى طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصاب بمتلازمة ستوف - ويدمان.

وكان الطفل قد خضع لعدة عمليات جراحية في أطرافه سابقاً، ويعاني من إعوجاج صدري في العمود الفقري بزاوية 75 درجة، ولم يستجب للعلاج التحفظي بما في ذلك التدعيم، كما كان يعاني من تشوه واضح في القفص الصدري وعدم تناسق في الكتفين.

وبعد إجراء فحوصات شاملة باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لاستبعاد العيوب الخلقية أو التشوهات العصبية المحورية، قام فريق التخدير في مستشفى توام بتقييم حالته بعناية وتهيئته للجراحة.

وتم إجراء العملية التي استغرقت ساعتين بقيادة الدكتور عبد النزير معين، وتضمنت استخدام تقنية "MAGEC - القضبان النامية المساعدة مغناطيسياً" للتصحيح الطفيف التوغل من الخلف، وتعافى الطفل بسلاسة، وغادر المستشفى اليوم الجمعة بعد ثلاثة أيام فقط من العملية.

وقال الدكتور عبد النزير معين، طبيب استشاري، جراحة العظام وتشوه العمود الفقري للأطفال في مستشفى توام، إن هذه الحالة تظهر قدرة فريق المستشفى على التعامل مع حالات إعوجاج العمود الفقري الشديد لدى الأطفال من مختلف الأعمار، حتى أولئك الذين يعانون من حالات طبية معقدة ومتعددة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الفريق متعدد التخصصات.

من جهته أضاف الدكتور باسل مسامح العرابيد، طبيب استشاري - رئيس جراحة العظام في مستشفى توام، إن نجاح هذه الجراحة يعكس التزام المستشفى بتوفير رعاية عالمية المستوى للأطفال الذين يعانون من حالات صحية معقدة.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة "صحة" مستشفى توام في مجال رعاية العمود الفقري للأطفال على مستوى المنطقة، ويؤكد خبرة فريقه الطبي من جراحي العظام وأطباء التخدير والعناية المركزة وأخصائيي إعادة التأهيل في التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا بدقة ومهنية عالية.