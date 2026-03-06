رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة تونغا استنكر خلاله الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثّله من انتهاك خطير لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلالة الملك توبو السادس لموقفه الداعم لدولة الإمارات. ودعا الجانبان إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.