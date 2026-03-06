السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طرق دبي تفتتح جسرين جديدين في عود ميثاء والأصايل

طرق دبي تفتتح جسرين جديدين في عود ميثاء والأصايل
6 مارس 2026 15:07

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، في إطار استكمال مشروع تطوير محور الشيخ راشد الذي يربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

 

وأوضحت الهيئة أن الجسر الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، فيما يخدم الجسر الثاني الحركة القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري.

 

وأشارت إلى إنجاز 72% من إجمالي المشروع، إضافة إلى إنجاز نحو 70% من الأعمال الإنشائية للنفق الذي يخدم الحركة القادمة من شارع دبي - العين باتجاه الطريق الخدمي لشارع عود ميثاء، مع استمرار تنفيذ بقية الأعمال المتوقع افتتاحها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لاستكمال تطوير محور الشيخ راشد، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في دبي، ويعد من المشاريع الحيوية لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق.

 

وأضاف أن المشروع يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، وتنفيذ جسور ونفقين بطول 4300 متر وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم مناطق زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، إضافة إلى مستشفى لطيفة ونادي الوصل، متوقعا أن يستفيد منه أكثر من 420 ألف نسمة بحلول عام 2030.

 

وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10,400 مركبة في الساعة إلى 15,600 مركبة في الساعة في الاتجاهين بزيادة 50%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق بنسبة تحسن تصل إلى 75%.

 

المصدر: وام
طرق دبي
