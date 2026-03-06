السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تعزز القنوات التسويقية لمربي الثروة الحيوانية

«أبوظبي للزراعة» تعزز القنوات التسويقية لمربي الثروة الحيوانية
6 مارس 2026 16:16

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاق سلسلة مزادات الثروة الحيوانية لعام 2026، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم مربي الثروة الحيوانية في تحسين إنتاجهم وتوفير قنوات تسويقية لهم مما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والحيوي.
وسيتم تنظيم هذه المزادات نهاية الأسبوع الأخير من كل شهر بمنصة الثروة الحيوانية التابعة للهيئة بجانب مسلخ الوثبة بأبوظبي، حيث تشمل السلالات المحلية المتنوعة من «الأغنام والماعز» من إنتاج المزارع والعزب التي تطبق أفضل الممارسات الصحية والوقائية.
وتهدف هذه المزادات إلى دعم المربين من خلال فتح قنوات بيع مباشرة للجمهور والمستثمرين من دون وسطاء، مما يرفع العائد المادي للمربي المحلي.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن هذه المزادات تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى دورها الحيوي في دعم الاستدامة من خلال توفير بيئة تنافسية لتشجع المربين على تحسين جودة الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية المحلية بما يتماشى مع أرقى معايير السلامة الحيوية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه المزادات الموسمية توفير منصة آمنة وموثوقة تضمن للمستهلكين الحصول على ذبائح محلية سليمة ومطابقة للمعايير الصحية والشرعية بأسعار عادلة، مما يدعم قدرة المربين على تسويق إنتاجهم في هذه المواسم، ويسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء المحلي بجودة عالية. كما تولي الهيئة أهمية قصوى للمزادات خاصة في مواسم شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى لعام 2026، حيث تمثل هذه الفترات ذروة الطلب الاستهلاكي على الذبائح والأضاحي.
ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كافة المربين والمهتمين والجمهور إلى متابعة تفاصيل جدول المزادات، والمواعيد المحددة، ونوعية السلالات المعروضة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعت الهيئة الراغبين في المشاركة التواصل مع الهيئة لضمان الاستعداد المسبق لعمليات التسجيل والمزايدة وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تغلق مطعما لمخالفته القانون
%90 معدل رضا المجتمع عن أداء «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»
المصدر: وام
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي للزراعة
آخر الأخبار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©