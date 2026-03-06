السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
لليوم الثاني على التوالي.. وساطة إماراتية - أميركية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 600 أسير حرب

6 مارس 2026 16:20

أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطة مشتركة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة لليوم الثاني على التوالي شملت 300 أسير من كل جانب، بإجمالي 600 أسير وبمجموع 1000 أسير خلال يومين، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5955 أسيراً. وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة الإماراتية-الأميركية، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين. كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوساطات التي قامت بها دولة الإمارات خلال الأزمة بلغ 20 وساطة، ما يعكس عُمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، ويُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية. وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً. الجدير بالذكر أنّ دولة الإمارات استضافت جولتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، بما يُجسد نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ويعكس الثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة.

