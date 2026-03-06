السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجالس أبوظبي تطلق مبادرة «وِلفة» لتعزيز الروابط الاجتماعية

مجالس أبوظبي تطلق مبادرة «وِلفة» لتعزيز الروابط الاجتماعية
6 مارس 2026 16:26

أطلقت مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مبادرة «وِلفة» المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز قيم التآلف والتقارب بين أفراد المجتمع، وإحياء روح المجالس الإماراتية كمساحة تجمع الناس على المحبة والتواصل وتبادل الأحاديث والاهتمامات المشتركة. وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الولفة الذي يعكس روح الألفة والجيرة الطيبة بين أفراد الحي، من خلال تنظيم لقاءات وأنشطة مجتمعية تجمع الأهالي في أجواء تسودها المودة والتعاون، بما يعزز من العلاقات الاجتماعية ويقوي الروابط بين مختلف فئات المجتمع. وتتضمن مبادرة «وِلفة» مجموعة من الفعاليات الرمضانية التي تقام في المجالس، مثل مسابقات الشارة بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، والأسئلة الثقافية، والجلسات الحوارية واللقاءات المجتمعية والبرامج الثقافية والتراثية، إضافة إلى المبادرات التي تشجع على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والتعاون. وتعكس المبادرة أهمية المجالس كمحور أساسي للحياة الاجتماعية في دولة الإمارات، حيث تسهم في جمع أفراد المجتمع تحت سقف واحد، وتوفر بيئة ملائمة للحوار والتعارف وتعزيز روح الانتماء والتقارب بين الجميع ‎كما تم تنظيم حتى الآن 19 ملتقى ضمن مبادرة وِلفة رمضان، في عدد من المجالس منها: ‎مجلس الطوية، ومجلس زاخر، ومجلس المسعودي، ومجلس دلما، ومجلس المنهل، ومجلس البطين، ومجلس مدينة زايد، ومجلس السلع، ومجلس منازف، ومجلس الهير، ومجلس الريف، ومجلس الوقن، ومجلس القوع، ومجلس السمحة، ومجلس مدينة خليفة، ومجلس المقام، ومجلس الظاهر، ومجلس مبارك بن قران. ويمكن التعرّف على المجالس القادمة التي ستستضيف مبادرة «وِلفة» من خلال متابعة منصات التواصل الاجتماعي لمجالس أبوظبي.

المصدر: وام
مجالس أبوظبي
الإمارات
