السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك بلجيكا أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات
6 مارس 2026 16:55

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.. مؤكداً تضامن بلده مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. من جانبه عبر صاحب السمو، رئيس الدولة، عن شكره لجلالة الملك فيليب لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وشدّد الجانبان على ضرورة العمل على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

