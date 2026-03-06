السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً
6 مارس 2026 16:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجات الحرارة.

والجو رطب ليلا وصباح الأحد في بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج.

بحر عمان: خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 28 20 85 30

 

دبي 28 20 80 35

 

الشارقة 28 19 80 35

 

عجمان 28 19 80 40

 

أخبار ذات صلة
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية

أم القيوين 29 16 85 30

 

رأس الخيمة 29 18 75 30

 

الفجيرة 28 22 75 25

 

العـين 28 18 80 25

 

ليوا 29 18 80 25

 

الرويس 28 16 85 30

 

السلع 27 17 85 25

 

دلـمـا 26 18 80 30

 

طنب الكبرى / الصغرى 25 18 80 40

 

أبو موسى 25 19 80 40

 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
طقس الإمارات
آخر الأخبار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©