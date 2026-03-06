طقس غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجات الحرارة.

والجو رطب ليلا وصباح الأحد في بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج.

بحر عمان: خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 85 30

دبي 28 20 80 35

الشارقة 28 19 80 35

عجمان 28 19 80 40

أم القيوين 29 16 85 30

رأس الخيمة 29 18 75 30

الفجيرة 28 22 75 25

العـين 28 18 80 25

ليوا 29 18 80 25

الرويس 28 16 85 30

السلع 27 17 85 25

دلـمـا 26 18 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 25 19 80 40