السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان

"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
6 مارس 2026 17:10

 أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي حملة توعوية مرورية بعنوان "تمهّل.. هناك من ينتظرك" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز القيادة الآمنة والتحلي بالتسامح مع مستخدمي الطريق، خصوصاً خلال أوقات الذروة قبيل الإفطار وأوقات الصلاة.

 

وتشدد الحملة على الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب السلوكيات المتهورة، دعماً لجهود الإمارة في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

 

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
119 ألف وجبة «كـسر الصيام» وزّعها «الهلال» في أبوظبي

وتنفذ الحملة عبر شاشات رقمية، ولوحات إعلانية، ومحطات النقل العام، إلى جانب توزيع وجبات وهدايا رمزية في مواقع مختارة على الطرق قبل الإفطار.

 

وأكد المهندس عبد الله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة في المركز، أن رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم القيادة الآمنة والمسؤولة، مع التأكيد على أن سلامة الجميع تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

 

المصدر: وام
مركز النقل المتكامل
أبوظبي
شهر رمضان
آخر الأخبار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
علوم الدار
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
التعليم والمعرفة
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
الأخبار العالمية
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©