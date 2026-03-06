السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء ماليزيا يدين اعتداءات إيران على الإمارات ودول المنطقة

في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء ماليزيا يدين اعتداءات إيران على الإمارات ودول المنطقة
6 مارس 2026 20:34

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، المستجدات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأدان معاليه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن استمرارها يشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف ماليزيا الداعم لدولة الإمارات.
كما دعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، وتجاوز الأزمات الراهنة، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ماليزيا
أنور إبراهيم
