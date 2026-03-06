السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تغلق مطعما لمخالفته القانون

شعار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
6 مارس 2026 21:25

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم اندكس ذ.م.م" في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1759994) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين".
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إغلاق
إغلاق إداري
مطعم
