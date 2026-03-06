السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين درهم من فاعل خير دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
6 مارس 2026 21:39

قدم فاعل خير مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام، يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.
تعكس هذه المبادرة روح التكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع دعماً للفئات الأكثر احتياجاً وتؤكد أهمية الوقف بوصفه أداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأيتام وتعزيز اندماجهم المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار الأسري والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.
تجسد الحملة القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتشكّل في الوقت ذاته امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات حتى أضحت قوة عالمية مشهوداً لها في الجهود الإنسانية والتكافلية.

أخبار ذات صلة
انطلاق مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني في أبوظبي
«الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر»: «حملة وقف أم الإمارات للأيتام» امتداد لمسيرة العطاء في الدولة
المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
فاعل خير
مساهمة مالية
