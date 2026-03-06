السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان اعتداءات إيران ضد الإمارات ودول شقيقة

رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان اعتداءات إيران ضد الإمارات ودول شقيقة
6 مارس 2026 21:57

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
وأعرب فخامته عن تضامن الباراغواي مع دولة الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من اعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامته لموقف الباراغواي الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة العودة إلى المسار السياسي والحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الباراغواي
سانتياغو بينيا
