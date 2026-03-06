السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا

عبدالله بن زايد يلتقي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا
6 مارس 2026 22:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي بياته ماينل رايزنجر، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى فيينا.
جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وبحث الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والصناعية وقطاع الطاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وجمهورية النمسا، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وفرت منصة مهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع من النمو والتطور في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول المنطقة.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
النمسا
