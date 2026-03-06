«دبي الإنسانية» تؤكد جاهزيتها لدعم جهود الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة

دبي (وام)

أكدت «دبي الإنسانية»، وبدعمٍ راسخ من الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاهزيتها الكاملة للتكيّف وتوسيع نطاق دعمها استجابةً لطلبات المنظمات الأعضاء والشركاء وذلك في ظلّ استمرار تطوّر الأوضاع والأزمات الطارئة حول العالم.

وتجدّد دبي الإنسانية التزامها الثابت بخدمة المجتمعات المتضرّرة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً عزمها الدائم على الوقوف إلى جانب المحتاجين حيثما كانوا.

كما تؤكد التزامها بدعم المجتمع الإنساني الدولي، بصفتها مركزاً إنسانياً متكاملاً يعمل بكامل طاقته. وبفضل كونها منصة موثوقة تستضيف أكثر من 80 منظمة إنسانية دولية غير ربحية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وتحوي مستودعات دبي الإنسانية حالياً ما يقارب 200 مليون دولار أميركي من المواد الإنسانية والإغاثية.